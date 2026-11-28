Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ Valiliğine atanan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, veda ziyaretleri kapsamında Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretlerde mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri ve Kırıkhanlı vatandaşlarla bir araya gelen Masatlı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hatay'ın yeniden ihya, inşa ve imar sürecine değinen Masatlı, Kırıkhan'da afet konutları, okullar, kamu hizmet binaları ve sosyal donatı alanları başta olmak üzere birçok yatırımın hayata geçirildiğini belirtti. Masatlı, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırıkhan'a veda eden Masatlı, vatandaşlara hakkını helal ettiğini ifade ederek kendilerinden de helallik istedi.