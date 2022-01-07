Üye Girişi
Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek - Son Dakika

Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek

07.01.2022 16:49
Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek

SAMSUN (İHA) – Samsun Tekkeköy Belediyesi, ilçede bulunan Atatürk İlkokulu ve birçok okula teknolojik ekipman yardımında bulundu.

SAMSUN (İHA) – Samsun Tekkeköy Belediyesi, ilçede bulunan Atatürk İlkokulu ve birçok okula teknolojik ekipman yardımında bulundu.

İlçede bulunan tüm okulların sorununa el atan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 'Eğitim her zaman önceliğimizdir' anlayışı çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar ve desteklerle örnek gösteriliyor.

"Eğitim her zaman önceliğimizdir"

Yapılan destekler hakkında açıklamada bulunan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizde eğitim için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın yarınlara güvenle adım atabilmesindeki ilk basamak eğitimdir. İyi bir eğitimde fiziki, teknolojik ve bilişsel alt yapısı tam olan donanımlı eğitim yuvaları ile sağlanır. Biz de bu çerçevede yeni okulların yapılması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yeni okulların kazandırılması için imar düzenlemeleri yapıp okul arsalarının sayısını daha da arttırdık. Yatırımcılar bularak bakanlığımızın dışında özel sektör tarafından hayırseverler ve sanayici iş insanlarının desteğiyle ilçemize yeni okullar inşa ettirdik. Belediye olarak da okul yapan bir belediye haline gelerek ilçemize belediyemizin öz kaynakları ile okul inşa ettik" dedi.

"2023 yılında Tekkeköy'ün okul ihtiyacı kalmayacak"

Tekkeköy'ün dört bir yanında farklı niteliklerde ilkokul, ortaokul, lise, anaokulu gibi daha birçok okulun inşa edildiğini söyleyen Başkan Hasan Togar, "2023 yılında ilçemizde okul ihtiyacı kalmayacak. Özellikle ikili eğitim yapan tüm okullarımız tekli eğitime geçmiş olacak. Her okul niteliğine ve öğrenci potansiyeline göre kendi binasında hizmet verecek şekilde planlamalarımızı yaptık. 2023 sonuna kadar ilçemizde okul ile ilgili bir ihtiyaç söz konusu olmayacak. Eğitim öğretimde en fazla verimi elde edebilmek için her zaman ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve ilçemizdeki tüm okullarımız ile koordineli bir biçimde hareket ediyoruz. Tespitlerimiz kapsamında gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Okullarımızın bakım, onarım, tamirat, boya gibi işlerinin yanında gerekli tüm ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Bunların yanında tüm okullarımıza bir bir kütüphane kazandırıyoruz. Bu yıl içinde ilçemizin tamamında kütüphanesi olmayan okulumuz kalmayacak" diye konuştu.

Tekkeköy Belediyesinden okullara teknoloji desteği

Okullara yapılan teknoloji desteklerinin de devam edeceğini ifade eden Togar, şunları söyledi:

"Eğitimin önemini ve geleceğimize nasıl etki sağlayacağını çok iyi biliyoruz. Bu manada bizler de stratejik hamleler planlıyoruz. İlçemizdeki okullarımızda yapmış olduğumuz detaylı incelemeler sonrasında okullarımızın teknolojik alt yapısını daha da geliştirmek için kollarımızı sıvadık. Bu bağlamda okullarımıza fotokopi makinesi, bilgisayar, projeksiyon cihazı gibi teknolojik ihtiyaçlarını karşıladık. İhtiyaçları belirlenen okullarımızın bir bir teknolojik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Bugün de bir başka okulumuzun teknolojik ihtiyaçlarını giderdik. Her konuda desteklerini yanımızda hissettiğimiz şehrimizin ve ülkemizin istihdamda ve ihracatta gururu Sampa ailesine okullarımızın teknolojik ihtiyacını karşılamadaki duyarlılığı için ayrıca teşekkür ederim." - SAMSUN

Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek
Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek
Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek
Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek
Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek
Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek

YORUMLAR
500

Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek - Son Dakika


Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler         
17:21
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor         
15:55
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
17:20 Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
17:11 Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi
16:58 Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
16:53 Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir?
16:49 TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler
16:36 Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 17:35:14. #1.12#
SON DAKİKA: Tekkeköy Belediyesinden eğitime örnek destek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement