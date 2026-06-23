Tekman At Yarışında Tepki Çeken Anlar

Erzurum'un Tekman ilçesinde yapılan ve bölge insanının asırlardır ilgiyle takip ettiği geleneksel at yarışında ortaya çıkan manzaralar tepki topladı.

Tekman ilçesi Hacıömer köyünde her yıl düzenlenen ve bölgedeki yüzlerce insanın ilgi ile takip ettiği yarışlarda kıran kırana mücadeleler oldu. Yarışın bir etabında çıkışta iki atın ısrarla koşmaması üzerine ortaya çıkan manzaralar ise tepki topladı. Koşmayan iki ata izleyicilerin vurması haklı tepkilere neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yapılan tepkilerde atlara uygulanan muamelenin doğru olmadığı dile getirildi. - ERZURUM