Tekman\'da Modern İtfaiye Hizmet Binası Hizmete Girdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tekman'da yapımı tamamlanan modern İtfaiye hizmet binası ve garajı hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki hizmet standartları artırmaya devam ediyor. Eski hizmet binasında ESKİ ile birlikte hizmet veren İtfaiye için yeni ve modern garaj ve hizmet binası yapıldı.

İtfaiye Amiri Yavuz İbrahimoğulları, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ilçemizde böylesine devasa yatırımı ile ilçe halkına büyük bir hizmet sağladı. Daire başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlçemize bağlı mahallerde itfaiye olarak her zaman göreve hazırız" dedi. - ERZURUM