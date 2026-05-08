Teknecilerden Liman İsyanı

08.05.2026 23:47
Ula'da tekneciler, dayatılan sözleşmelere ve yüksek bağlama ücretlerine karşı eylem yaptı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla'nın Ula ilçesinde Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren tekneciler, liman işletme hakkının Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş.'ye devredilmesi ve ardından kooperatife bırakılması sonrası kendilerine "tek taraflı" sözleşmeler dayatıldığını savunarak eylem yaptı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı "Sakin Şehir" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bulunan Kadın Azmağı'nda yıllardır tekne turu düzenleyen esnaf, limanın işletme hakkının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca eski adı MUÇEV olan Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş.'ye devredilmesi ve ardından alt sözleşmeyle S.S. Akyaka Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi'ne bırakılmasına tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Azmak'ta faaliyet gösteren tekne esnafından teknelerin boylarına göre yıllık 400 bin TL ile 2 milyon 500 bin TL arasında bağlama ücreti talep ediliyor. Tekneciler ve bölge halkı, yaşanan sürece ilişkin bugün bölgede bir araya gelerek eylem yaptı.

Tekneciler adına açıklama yapan esnaf Şadi Durmaz, limanın işletme hakkının eski adı MUÇEV olan Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma A.Ş.'ye, ardından ise alt sözleşmeyle S.S. Akyaka Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi'ne devredildiğinin kendilerine resmi olarak bildirilmediğini söyledi.

İFLAS VURGUSU

Kooperatif tarafından tekne esnafına "tek taraflı hazırlanmış, ağır şartlar içeren" sözleşmeler dayatıldığı öne süren Dumraz, talep edilen bağlama ücretlerinin "fahiş" olduğunu ifade etti. Durmaz, "Bu ücretleri ödediğimiz takdirde Akyaka'da barınamayacağımız ve iflas edeceğimiz aşikardır" dedi.

Durmaz, sözleşmede elektrik, su, atık alımı ve güvenlik gibi hizmetler için ek ücret talep edildiğini belirterek, Akyaka'nın marina gibi değerlendirilmesine tepki gösterdi. Durmaz, "Akyaka bir marina değil, bizler de lüks yat sahipleri değiliz. Ekmeğimizi bu denizden kazanıyoruz" ifadeleri kullandı.

ADİL YÖNETİM ÇAĞRISI

Sürecin şeffaf yürütülmediğini savunan Durmaz, limanın yönetimine ilişkin kararların yerel esnafın görüşü alınmadan verildiğini belirterek, "Şeffaf, adil ve tüm teknecileri kapsayan bir yönetim istiyoruz" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

