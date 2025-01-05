Teknokent Koleji: Geleceğin Bireylerini Yetiştiriyor - Son Dakika
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Teknokent Koleji: Geleceğin Bireylerini Yetiştiriyor

Teknokent Koleji: Geleceğin Bireylerini Yetiştiriyor

Erzurum'daki Teknokent Koleji, devlet destekli teknik eğitim ile öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

05.01.2025 09:58
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Teknokent Koleji Müdürü Serhat Göksun, okulun teknik eğitime öncülük eden yapısını ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı.

Erzurum'da 2020 yılında faaliyete geçen Teknokent Koleji, devlet destekli ücretsiz eğitim modeliyle dikkat çekiyor. Elektrik-elektronik mühendisliği ve gıda mühendisliği gibi teknik alanlarda uygulamalı eğitim sunan okul, aynı zamanda fen lisesi müfredatıyla öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlıyor.

Serhat Göksun, Teknokent Koleji'nin eğitim modelini şu sözlerle özetledi: "Teknokent Koleji olarak amacımız, öğrencilerimizi çağdaş dünyaya ayak uydurabilecek bireyler olarak yetiştirmek. Teknolojiyle birlikte hızlı bir değişim yaşanıyor ve bu değişime uyum sağlayan bireyler yetiştirmek için yazılım eğitimine ağırlık veriyoruz. Yazılıma hakim bir öğrenci, gelişen dünyada iş bulma sorunu yaşamaz ve kendi potansiyelini gerçekleştirebilir."

Devlet Destekli Eğitim ve Mesleki Uygulamalar

Teknokent Koleji'nde dört yıllık eğitim ücretlerinin devlet tarafından karşılandığını belirten Göksun, bu modelin ailelere ekonomik bir avantaj sağladığını vurguladı. Mezunların %70'inin üniversiteyi kazandığını, diğer mezunların ise sanayi ve teknoloji sektörlerinde ara eleman olarak istihdam edildiğini ifade etti.

Göksun, mesleki uygulamalara büyük önem verdiklerini belirterek, "Erzurum'da 170 firma ile iş birliği protokollerimiz var. Öğrencilerimiz, stajlarla sahada deneyim kazanıyor ve gerçek projeler üzerinde çalışıyor. ETÜ ve AÜ gibi üniversitelerle yaptığımız protokoller sayesinde teorik ve uygulamalı eğitimi birleştiriyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz, Europass ve yeterlilik belgeleri gibi önemli dokümanlarla iş dünyasına güçlü bir başlangıç yapıyor" dedi.

Kültür, Sanat ve Sporun Gücü

Teknokent Koleji'nde öğrencilerin sosyal yönlerini geliştirmek için kültürel ve sportif faaliyetlere de önem verdiklerini ifade eden Göksun, "Her yıl düzenlediğimiz Necip Fazıl Kısakürek Şiir Gecesi, tiyatro etkinlikleri ve spor turnuvalarıyla öğrencilerimize farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunuyoruz. Yüzme şampiyonasında bölge birincisi olduk, basketbolda ise birçok kupa kazandık" şeklinde konuştu.

Neden Teknokent Koleji?

Son olarak velilere ve öğrencilere seslenen Göksun, Teknokent Koleji'nin tercih edilmesi için önemli sebepler sıraladı:

"Okulumuz, çağdaş ve yenilikçi eğitim anlayışıyla gençleri sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda mesleki yeterliliklere ve iş hayatına hazırlıyor. Mezunlarımız, eğitim süreçleri boyunca kazandıkları bilgi ve deneyimle geleceğe bir adım önde başlıyor."

Teknoloji odaklı yapısıyla dikkat çeken Teknokent Koleji, Erzurum'da eğitimde yeni bir dönem başlatmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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