Teknolojik Çoban: Drone ile Sürü Yönetimi - Son Dakika
Teknolojik Çoban: Drone ile Sürü Yönetimi

Teknolojik Çoban: Drone ile Sürü Yönetimi
15.04.2026 09:13
Erzurumlu İsmail Akkaş, drone ile sürüsünü yöneterek çobanlıkta devrim yarattı.

Erzurum'da saksağandan esinlenerek drone kullanan çoban, artık 'tek tıkla' sürüsünü yönetiyor. Oltu ilçesinin Toprakkale Mahallesi'nde çobanlık yapan 28 yaşındaki İsmail Akkaş, sürüsünü artık drone ile yönlendiriyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki İsmail Akkaş, geleneksel çobanlık yöntemlerini teknolojiyle birleştirdi. Sürüsünü artık drone ile yönlendiren Akkaş, "Eskiden peşlerinden saatlerce koşuyordum, şimdi çayımı içerek sürüyü kontrol ediyorum" dedi. Oltu ilçesine bağlı Toprakkale Mahallesi'nde yaşayan ve çocuk yaştan beri çobanlık yapan İsmail Akkaş, iş yükünü hafifletmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Merada hayvan otlatırken yaşadığı bir olaydan esinlenen genç çoban, teknolojiye yatırım yaparak drone satın aldı.

"Saksağan kuşu bana ilham oldu"

Drone kullanma fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Akkaş, "Bir gün sürü tepeyi aşmak üzereydi. O sırada karşıdan çıkan bir saksağan kuşu koyunları ürküttü ve sürü geri döndü. O an kuşun sürüyü nasıl yönlendirdiğini görünce aklıma drone kullanma fikri geldi. Hemen bir drone aldım ve denemeler yaptım. Kısa sürede çok olumlu sonuçlar aldım ve artık çok daha fazla mutluyum, keyifliyim" diye konuştu.

"30 saniyede sürüyü çeviriyorum"

Drone sayesinde fiziksel yorgunluğunun bittiğini ve zamandan büyük tasarruf sağladığını belirten Akkaş, "Eskiden koyunları yönlendirmek için saatlerce peşlerinden koşuyor, ıslıkla kontrol etmeye çalışıyordum. Şimdi çok rahatım. Sürü uzaklaşsa bile 30 saniyede drone ile istediğim yere yönlendirebiliyorum. Ben burada rahatlıkla çayımı demleyip içiyorum, drone benim yerime sürüyü takip ediyor. Benim için çok büyük kolaylık oldu, artık çobanlık çok daha keyifli" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin işini kolaylaştırdığını vurgulayan Akkaş, bölgedeki diğer hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da örnek oldu. İsmail Akkaş, hem çobanlıkla geçen günlerini hem de drone ile olan maceralarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Paylaşımları büyük ilgi görüyor ve beğeniliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Teknolojik Çoban: Drone ile Sürü Yönetimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Teknolojik Çoban: Drone ile Sürü Yönetimi - Son Dakika
