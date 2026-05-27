TEM Otoyolu Bayramda Boş Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEM Otoyolu Bayramda Boş Kaldı

TEM Otoyolu Bayramda Boş Kaldı
27.05.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda TEM Otoyolu'nda sürücüler sakin bir yolculuk yaptı, trafik ekipleri uyarıyor.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde TEM Otoyolu'nun Düzce geçişi büyük ölçüde boş kaldı.

Tatil için yola çıkan sürücülerin büyük bir bölümünün hafta sonu memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesiyle TEM Otoyolu'nun hem İstanbul hem de Ankara istikametinde sakinlik hakim. Geçtiğimiz günlerde güzergahta zaman zaman araç sayısında dönemsel artışlar ve akıcı bir yoğunluk gözlense de ulaşımda herhangi bir aksama veya uzun araç kuyrukları meydana gelmedi. Bayramın ilk gününde sürücüler, yolların boş olması sayesinde rahat bir yolculuk yapma fırsatı buldu. Güzergah boyunca görev yapan trafik ekipleri ise, yolların boş olmasına aldanarak aşırı hız yapılmaması ve trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri uyarıyor.

Öte yandan yetkililer, mevcut sakinliğin geçici olduğunu hatırlatarak, tatilcilerin geri dönüşe geçeceği önümüzdeki günlerde otoyoldaki trafik yoğunluğunun yeniden artabileceğine dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TEM Otoyolu Bayramda Boş Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:13:03. #7.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu Bayramda Boş Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.