Tır Kupasıyla Otoyolda Gülümseten Anlar

Yerel

TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde ilginç bir olay kameralara yansıdı. Tır kupası yüklü tırın yolculuğu diğer sürücülerde kafa karışıklığına sebep oldu. Olayı fark eden arkadaş grubu, bu anları kahkahalar eşliğinde cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Otoyolda ilerleyen tır, taşıdığı alışılmadık yükle diğer sürücülerin meraklı bakışlarına hedef oldu. Özellikle arkadan gelen sürücüler, tırın kupasını görünce aracın ters yönde ilerlediğini düşünerek kısa süreli şaşkınlık yaşadı ancak dikkatlice bakıldığında, tırın yalnızca bir kupa taşıdığı fark edildi. O sırada yolculuk eden bir arkadaş grubu bu anları gülerek kayda aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. - DÜZCE