Temiz Ekran Hareketi: Ekranların Tehlikesi

15.05.2026 16:06
Muğla'da 'Temiz Ekran Hareketi' ile kültürel emperyalizm ve ekran içeriklerinin zararları vurgulandı.

Büyük Aile Platformu tarafından başlatılan 'Temiz Ekran Hareketi' kapsamında Muğla'da Cuma namazı sonrası yapılan açıklamada, ekranların gelecek nesiller üzerinde zihinsel ve manevi değerleri tahrip eden bir duruna düştüğü açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Günümüzde kültürel emperyalizmin işgal girişimi ile karşı karşıyayız. Artık tehlike ekranlar üzerinden geliyor. Hedefte çocuklar, zihinler, değerlerimiz ve geleceğimiz var" denildi.

Ekran içeriklerinin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek, "Ekranlar üzerinden evlerimizin ortasına saçılan kültürel emperyalizm saldırıları ile aile zayıflatılmakta, çocuklarımızın zihinleri, kalpleri darmadağın edilmekte, değerler ayaklar altına alınmakta, şiddet ve bağımlılıklar normalleştirilmekte, mahremiyet sistematik biçimde aşındırılmaktadır. Bu mesele, ne yalnızca bir yayıncılık tercihi, ne de basit bir reyting yarışı meselesidir. Bu mesele, toplumsal yapının çözülmesi ve nesillerin kaybedilmesi meselesidir. Bu mesele milli güvenlik meselesidir" denildi.

Şiddetin, suçun, mafyanın özendirilmesini istenmediği belirtilen açıklamada, "Bağımlılıkların normalleştirildiği yapımlar istemiyoruz. Aileyi değersizleştiren senaryolar istemiyoruz. Mahremiyeti ihlal eden televizyon programları istemiyoruz. Başta RTÜK ve İletişim Başkanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumları göreve, yayıncı kuruluşları da sağduyuya ve kültürel işgale geçit vermemeye davet ediyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

