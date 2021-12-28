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Temizlik işçisinden örnek davranış - Son Dakika

Temizlik işçisinden örnek davranış

28.12.2021 16:15

- Temizlik işçisinden örnek davranış Yaşlı kadının çöpe karışan eşyalarını bulup teslim ettiler Zonguldak'ta temizlik işçisi, 66 yaşındaki kadının dalgınlıkla çöplerin yanına bıraktığı poşeti bularak sahibine teslim etti.

- Temizlik işçisinden örnek davranış

Yaşlı kadının çöpe karışan eşyalarını bulup teslim ettiler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta temizlik işçisi, 66 yaşındaki kadının dalgınlıkla çöplerin yanına bıraktığı poşeti bularak sahibine teslim etti. Temizlik işçisinin davranışı örnek olurken yaşlı kadın ise içerisinde para, nüfus cüzdanı ve telefonunun bulunduğu poşetinin bulunmasıyla sevinç yaşadı.

Olay dün Terakki Mahallesi Gazi Sokak üzerinde yaşandı. Alışverişten dönen 66 yaşındaki Hayriye Güllü içerisinde cep telefonu, para ve nüfus cüzdanının bulunduğu poşeti dalgınlıkla çöplerin yakınına bıraktı. Güzergah üzerinde çöpleri toplayan ekip ise sokağa bırakılan poşetleri toplayarak başka bir mahalleye gitti. Poşetinin olmadığını fark eden Güllü, komşusunun telefonu üzerinden ekiplere ulaştı.

Olayı öğrenir öğrenmez şantiyeye dönen ekipler, tek tek çöpleri ayırarak yaşlı kadının poşetini buldu. Temizlik görevlisi Turan Çelik poşeti Hayriye Güllü'ye teslim etti. Poşetinin bulunmasıyla sevinç yaşayan Güllü olayı şöyle anlattı:

"Alışverişten gelmiştim. Komşuya süt bırakmaya gitmiştim. Poşet vardı, çöplerin arasına karışmış. Salça, tuz, mandal vardı. 150 lira param vardı. Telefonum, nüfus cüzdanlarım falan hep içindeydi. Komşunun telefonuyla ekiplere ulaştım. Çöpler prese gitmeden bulundu."

Örnek bir davranışa imza atan temizlik işçisi Turan Çelik "Biz başka bir çöp almaya gidiyorduk. Konuyu öğrenince başka çöp atmadık. Şantiyeye yönlendik. Arabanın üzerinde çöpleri ayıklarken çantayı bulduk. Ablaya da çantasını teslim ettik" diye konuştu.

Temizlik işçisinden örnek davranış
Temizlik işçisinden örnek davranış
Temizlik işçisinden örnek davranış

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Terakki Mahallesi, Temizlik İşçisi, Zonguldak, Güllü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Temizlik işçisinden örnek davranış - Son Dakika


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