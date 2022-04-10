Temizlik personelinden geceli gündüzlü çalışma - Son Dakika
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Temizlik personelinden geceli gündüzlü çalışma

10.04.2022 15:13
Temizlik personelinden geceli gündüzlü çalışma

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezinde başladığı temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezinde başladığı temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.

Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, günün ilk ışıkları ile birlikte şehir merkezinde caddeleri ve sokakları yıkayarak başladığı çalışmaları, gün içerisinde de sokak sokak çöp toplayarak, konteynırları temizleyerek, taziye evleri ile ibadethaneleri temizleyerek ve gece geç saatlere kadar şehrin birçok noktasında temizlik çalışmaları yaparak sürdürüyor.

Sadece cadde ve sokakları yıkayıp temizlemeyen ekipler, şehir merkezinde görüntü kirliliğine neden olan ilanları da yapıştırıldığı yerden kaldırılıyor. - ADIYAMAN

Temizlik personelinden geceli gündüzlü çalışma
Temizlik personelinden geceli gündüzlü çalışma

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Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Temizlik personelinden geceli gündüzlü çalışma - Son Dakika


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