Temizlik personelinden geceli gündüzlü çalışma - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezinde başladığı temizlik çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor.

Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, günün ilk ışıkları ile birlikte şehir merkezinde caddeleri ve sokakları yıkayarak başladığı çalışmaları, gün içerisinde de sokak sokak çöp toplayarak, konteynırları temizleyerek, taziye evleri ile ibadethaneleri temizleyerek ve gece geç saatlere kadar şehrin birçok noktasında temizlik çalışmaları yaparak sürdürüyor.

Sadece cadde ve sokakları yıkayıp temizlemeyen ekipler, şehir merkezinde görüntü kirliliğine neden olan ilanları da yapıştırıldığı yerden kaldırılıyor. - ADIYAMAN