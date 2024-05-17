Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş\'ın Vefatının 3. Yılında Anma Töreni

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Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, vefatının üçüncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Tepebaşı Belediye başkan yardımcısı iken 17 Mayıs 2021'de yaşamını yitiren Melih Savaş, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

Anma törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Melih Savaş'ın ailesi, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile belediye çalışanları katıldı.

Savaş için edilen duanın ardından Başkan Ataç, "3 yıl oldu, zaman ne kadar çabuk geçiyor. Tekrar başımız sağ olsun. Melih çok farklı, ender bir kardeşimizdi. Onunla çalışmak bir keyifti. Tepebaşı'na o kadar büyük katkıları oldu ki anlatmakla bitmez. Tamamen kendisini belediye projelerine veren bir insandı. O zamanlarda Tepebaşı Belediyesi de büyük başarılar elde etti. Bu başarıların mimarlarından bir tanesi de Sevgili Melih'ti. Vefat ettikten sonra belediyeye gelen insanları dinlediğimde kendisini bin kere daha takdir ettim. Yaptığı işlerin reklamını hiç yapmazdı, projeler geliştikçe işlerinin ne kadar değerli olduğunu fark ederdik. Çok erken gitti, yüce Allah'ımız onu severek yanına aldı. Tekrar ailemize, sevgili eşi Kadriye'ye, çocukları ve torunlarına sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Melih Savaş'ın eşi Kadriye Savaş da düzenlenen tören ve destekleri için Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Anma etkinliği, Savaş'ın kabrine karanfiller bırakılması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR