Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ahbaplar Platformu ile bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ahbaplar Platformu Onursal Başkanı Ali Eldem ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç, Ahbaplar Platformu Onursal Başkanı Ali Eldem ve platform üyelerini makamında ağırladı. Eldem, ziyarette platform olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Ataç'a bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, Eldem ve üyelere çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR