Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, belediye personeli ile bayramlaştı

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bir araya geldi. Çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Ataç, "Sizlerle bir araya gelmek bana güç veriyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi emekçileri ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Başkan Ataç ilk olarak Tepebaşı Belediyesi Zincirlikuyu şantiyesinde, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan personel ile buluştu. Daha sonra Zabıta Müdürlüğü çalışanları ile bir araya gelen Başkan Ataç, hizmet binasında görev yapan belediye personelinin de bayramını tebrik etti.

"Çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettireceğiz"

Bayramlaşma töreninde Tepebaşı Belediyesi emekçilerine seslenen Başkan Ataç, "Sizlerle bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor, bana güç veriyorsunuz. O açıdan bu bayram kutlamalarını çok önemsiyorum. Önümüzde bir bayram var. Ailelerimizle birlikte bir bayram geçireceğiz. Aranızda kırgınlıklar varsa gidermeye çalışın. İşimizin iyisini yapmaya çalışacağız, görevleriniz çok kıymetli. Sizlerden görevlerinizi en iyi şekilde yapmanızı istiyorum. Her seçimde olduğu gibi Tepebaşı'nda yaşayanlar yine bizi seçti. O nedenle halkımıza karşı yüzümüz kızarmasın onların da yüzü gülsün" dedi.

Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da bayramlaşma programlarında Başkan Ataç'a eşlik etti. - ESKİŞEHİR