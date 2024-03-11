Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ESKAFDER'i ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ESKAFDER'i ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (ESKAFDER) ziyaret etti. Ataç, dernek başkanı ve üyeleriyle bir araya gelerek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

11.03.2024 16:13  Güncelleme: 16:16
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'ni (ESKAFDER) ziyaret etti.

Başkan Ataç, kentte bulunan hemşehri dernekleri ile temaslarını sürdürüyor. Ataç son olarak, Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Jankat Yelbaşı ve üyeleriyle bir araya geldi. Dernek Başkanı Yelbaşı, faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgi verdi.

Misafirperverliklerinden dolayı dernek üyelerine teşekkürlerini ileten Ataç, şunları söyledi:

"Hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz, bu şehirde yaşıyoruz. İşte bir hükümetimiz var, belediyeler var, markete hepimiz gidiyoruz. Emekli var aramızda, çalışan var, asgari ücret alan var, 10 bin lira emekli maaşı alan var. Bu enflasyonda bu şartlarda geçinmek gerçekten zor. Biz 25 yılda Eskişehir ve Tepebaşı'nı çok iyi noktalara getirdik. Biz hemşehrilerimizle ittifak yapıyoruz. Bu dönemde de mahallelerimize odaklanıp, ihtiyaçlarını gidermek için çalışacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ESKAFDER'i ziyaret etti - Son Dakika

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