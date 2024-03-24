Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Akköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle iftarda buluştu. Başkan Ataç, "100'üncü yılda Eskişehir'e bir kadın başkan çok yakışacak. Önceki dönemler olduğu gibi gelecek dönemde de birlik ve beraberlik içinde Eskişehirimizde huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.
Başkan Ataç, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile Eskişehir Akköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ve üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Tepebaşı Davet Salonu'ndaki programa Ataç, Ünlüce, dernek yönetimi ve üyeleri katıldı.
Programda konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:
"Ramazan dayanışma, paylaşma ayıdır. Bu iki kelime gerçekten çok değerlidir. Hep söylüyorum iftar sofrası çok farklıdır. Çünkü hiçbir insanın ayırt edilmediği bir sofradır. Bu sofrada insanlar hem sosyalleşiyorlar hem de dini ritüellerini yerine getiriyorlar. Ayşe Ünlüce'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını çok istiyorum. Çünkü Büyükşehirde rahatlıkla birlikte hareket edebileceğimiz veya fikir alışverişinde bulunabileceğimiz bir kadın adayımız. Hep söylüyorum. 100'üncü yılda Eskişehir'e bir kadın başkan çok yakışacak. Önceki dönemler olduğu gibi gelecek dönemde de birlik ve beraberlik içinde Eskişehir'imizde huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz."
EBB Başkan Adayı Ünlüce de "10 Ocak'ta adaylığım açıklandığı günden bu yana sahada vatandaşlarımızla buluşuyorum. Ahmet Ataç başkanımla Kazım Kurt başkanlımla kol kola çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde Ahmet Başkanıma olan sevgiyi görüyorum. İnşallah ben de Ahmet başkanım gibi Eskişehirli hemşehrilerim tarafından bu sevgiye layık olurum. Sizler bize destek verdiğiniz sürece bu kente hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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