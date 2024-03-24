Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Akköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Akköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle iftarda buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Akköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle iftarda buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Akköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Ataç, gelecek dönemde birlik ve beraberlik içinde Eskişehir'de huzur içinde yaşamaya devam edeceklerini belirtti.

24.03.2024 15:29  Güncelleme: 15:33
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Akköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle iftarda buluştu. Başkan Ataç, "100'üncü yılda Eskişehir'e bir kadın başkan çok yakışacak. Önceki dönemler olduğu gibi gelecek dönemde de birlik ve beraberlik içinde Eskişehirimizde huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ataç, CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile Eskişehir Akköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi ve üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Tepebaşı Davet Salonu'ndaki programa  Ataç, Ünlüce, dernek yönetimi ve üyeleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Ramazan dayanışma, paylaşma ayıdır. Bu iki kelime gerçekten çok değerlidir. Hep söylüyorum iftar sofrası çok farklıdır. Çünkü hiçbir insanın ayırt edilmediği bir sofradır. Bu sofrada insanlar hem sosyalleşiyorlar hem de dini ritüellerini yerine getiriyorlar. Ayşe Ünlüce'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını çok istiyorum. Çünkü Büyükşehirde rahatlıkla birlikte hareket edebileceğimiz veya fikir alışverişinde bulunabileceğimiz bir kadın adayımız. Hep söylüyorum. 100'üncü yılda Eskişehir'e bir kadın başkan çok yakışacak. Önceki dönemler olduğu gibi gelecek dönemde de birlik ve beraberlik içinde Eskişehir'imizde huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz."

EBB Başkan Adayı Ünlüce de "10 Ocak'ta adaylığım açıklandığı günden bu yana sahada vatandaşlarımızla buluşuyorum. Ahmet Ataç başkanımla Kazım Kurt başkanlımla kol kola çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde Ahmet Başkanıma olan sevgiyi görüyorum. İnşallah ben de Ahmet başkanım gibi Eskişehirli hemşehrilerim tarafından bu sevgiye layık olurum. Sizler bize destek verdiğiniz sürece bu kente hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Akköylüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle iftarda buluştu - Son Dakika

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