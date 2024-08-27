Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy\'u ziyaret etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile bir araya geldi. Başkan Ataç, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek, Eskişehir gündemine ve yapılan çalışmalara ilişkin sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, Başkan Ataç'a çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Ataç da misafirperverliklerinden dolayı Vali Aksoy'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR