Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kavacık, Alınca ve Emirceoğlu mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Sadece seçim dönemi değil, her zaman bir aradayız. Hep birlikte daha nice güzel işleri hayata geçireceğiz" dedi.

Başkan Ataç, Kavacık, Alınca ve Emirceoğlu mahallesi sakinleri ile bir köy kahvesinde bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının da yer aldığı ziyarette Başkan Ataç, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek not aldı. Başkan Ataç'a buluşmada Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler de eşlik etti.

Yalnızca seçim döneminde değil, her zaman vatandaşların yanında olacaklarını belirten Ataç, şunları söyledi:

"İsmi mahalle olsa da buralar hala benim için köydür. Sadece seçim dönemi değil, her zaman bir aradayız. Kırsal kalkınmaya büyük önem veriyoruz, hep birlikte daha nice güzel işleri hayata geçireceğiz. Eskiden bu ülke, dışa bağımlı olmayan ve kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Enflasyonun bir nedeni de üretime önem vermeyen yanlış hükümet politikaları nedeniyle üretici de tüketici de zor günlerden geçiyor. Biz yerel yönetimler adına elimizden gelen desteği vermek için çaba sarf ediyoruz. Kırsala zaman zaman birçok konuda desteklerimiz de oluyor. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Kavacık Mahalle Muhtarı Veli Oflaz, "Her zaman her ihtiyacımız da yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmalar için teşekkür ederim" diye konuştu.

Alınca Mahalle Muhtarı İlyas Kesikbaş ise "Benim son dönemim, bir daha aday olmayacağım. Ama görev sürem boyunca yaptığınız tüm çalışmalar için köyüm adına teşekkür ederim" dedi.