Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Belde Evi Kursiyerleriyle Buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muttalip Belde Evi kursiyerleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Ataç, Muttalip Belde Evi kursiyerleri ile buluştu. Buluşmada konuşan Başkan Ataç, Muttalip Mahallesi'ne her zaman sevinçle geldiğini söyledi.

"Vatandaşlarımızla birlikte olmak beni çok mutlu ediyor"

Başkan Ataç, sözlerinin devamında, "Sizler bizi yalnız bırakmıyorsunuz, eksik olmayın. Zaten Eskişehirli hemşehrilerimiz ile daima her ortamda birlikteyiz. Sadece iyi günde değil, zor zamanlarda da beraberiz. Aile olmanın ilk gereği de budur. 'Biz büyük bir aileyiz' sözü, Tepebaşı'nda hayat bulmuş bir gerçek. Tepebaşı Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile daima halkımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Belde Evlerimiz de çok seviliyor, tüm kurslara yoğun ilgi var. Bu merkezlerimizi güzel kılan zaten vatandaşlarımızın kendisi. Katılım olmasa, ilgi olmasa hiçbir kıymeti olmazdı. Açıldığı 2001 yılından bu yana Belde Evlerimize alaka gösteren Eskişehirlilere teşekkür ediyorum. Bugün de Muttalip'teki kurslarımıza ek olarak kurslar isteyen kadınlarımız oldu. Gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Vatandaşlarımızla birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek" dedi.

Toplantı sonunda vatandaşlar verilen hizmetlerden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür ederken talep ve önerilerini de dile getirdi. Buluşmaya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan, Koyunlar Mahalle Muhtarı Mehmet Sarıköse, Orta Mahalle Muhtarı Mustafa Kara, Emirler Mahalle Muhtarı Okan Kazan ve çok sayıda kursiyer katıldı. - ESKİŞEHİR