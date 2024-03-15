Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sakarya Caddesi\'nde Esnafı Ziyaret Etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sakarya Caddesi'nde hizmet veren esnafı ziyaret ederek, 'Hayırlı Ramazanlar ve bol kazançlar' diledi.

Kent esnafı ile de buluşmayı sürdüren Başkan Ataç, Sakarya Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Başkan Ataç, esnaf ziyareti sırasında alışveriş yapan mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

Ataç, "Bizler sadece seçim öncelerinde değil, her zaman halkımız ile iç içe, yan yanayız. Bu sayede de vatandaşlarımızın, esnafımızın nabzını tutuyoruz. 20 yıldır Tepebaşı'na kazandırdığımız hizmetlere yenilerini ekleyerek birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Hoşnudiye Mahallesine 3 tane yer altı otoparkı yapacağız. Bu otoparklarla hem esnafımıza hem vatandaşımıza rahat nefes aldırmış olacağız. Aynı şekilde Belde Evi, Deneyimli Kafe ve erken çocukluk eğitim merkezlerimizin sayısını artırarak çocuk ve ailelerin sosyalleşmesine de katkı sunacağız. Tepebaşı her zaman parmakla gösterilen, tercih edilen ilçe olmaya devam edecek" dedi.

Esnaf ise Başkan Ataç'a ziyareti için teşekkür ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.