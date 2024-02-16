Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirinyer Cami Derneği ile Buluştu

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirinyer Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri ve cemaatle bir araya geldi.

Başkan Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren cami derneklerinin yetkilileri ile görüşmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Ataç son olarak, Şirintepe Mahallesi'nde yer alan Şirinyer Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği üyeleri ve cemaatiyle bir araya geldi. Buluşmada Ataç, vatandaşlar ile bol bol sohbet ederek istek ve talepleri dinledi.

Ataç ziyaretinde, "20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya geliyorum. Bu süreçte dostluk ilişkileri ve aile bağı kurduk. Biz Tepebaşı olarak gerçekten büyük bir aile olduk. Ben ailem için elimden gelen her hizmeti yapmaya çalıştım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.