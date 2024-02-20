Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Han ilçesini ziyaret etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Han ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ataç, EBB Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Eskişehirli vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç ve Ünlüce son olarak Han ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ataç ve Ünlüce, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ile birlikte ilk olarak CHP Han İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek burada partililer ile görüş alışverişinde bulundu. Han'da gerçekleştirilen seçim çalışmaları hakkında İlçe Başkanı Deniz Açık'tan bilgi alan Ataç ve Ünlüce çalışmalarında başarılar diledi. İlçe ziyaretinin ardından Hanlılara hizmet veren esnafı ziyaret eden Başkan Ataç ve Ünlüce, esnaflara bol kazanç temennisinde bulundu.

Han Belediyesi Sosyal Hizmet binasında muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Ataç ve Ünlüce, burada mahallelere ilişkin istek ve talepleri dinledi. Muhtarlar buluşmasında konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:

"Muhtarların görevi gerçekten çok önemli. Bizimle ve vatandaş arasında hizmet açısından köprü görevi görüyorsunuz. Mahallenin eksiklerini vatandaşın talebini en iyi sizler biliyorsunuz. 31 Mart seçimlerinde sizler de demokratik ortamda yarışa gireceksiniz. Ben sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Han Belediye Başkanımız Erdal Şanlı ilçemizde yaptığı çalışmalarla, festivallerle ilçeyi daha görünür ve tanınır kıldı. Erdal Başkan buraya kültürü ve sanatı getirdi. O nedenle de Erdal Başkan'ın hakkı ödenmez."

EBB Adayı Ünlüce de şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere en iyi hizmeti getirmek için çalıştık. Bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Sizlerin, vatandaşın istek ve taleplerine her zaman cevap vermeye çalışacağız. Ben belediyeciliği Yılmaz Hoca'mdan, Ahmet Ağabey'imden, Kazım Ağabey'imden öğrendim. Belediyecilik konusunda tecrübeli ve deneyimliyim. 31 Mart'tan sonraki süreçte her zaman olduğu gibi yine yanınızda olacağım. Erdal Başkanımız da kendine verilen görevi layıkıyla yerine getirdi. Kendi yapabileceklerini yaptı, Büyükşehir'in yapması gereken hizmetleri de bizlere ileterek sizlere güzel hizmetler getirdi. Ben bu dönemde onu yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum."

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı ise "Göreve geldiğim günden bugüne her konuda muhtarlarımızın isteklerine cevap vermeye çalıştım. Mahallelerimizde birçok konuda hizmet götürdük, bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Başkan Ataç ve Ünlüce son olarak Ramazan ve Ayşe Koçer'e misafir oldu. Koçer ailesi ve komşuları ile bir araya gelen Başkan Ataç ve Ünlüce, vatandaşlarla da bol bol sohbet etme imkanı buldu. Han Eli Kadın Kooperatifi üyesi kadınlarla da bir araya gelen Ataç ve Ünlüce, kendilerini tebrik etti.