Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Eyt'lilerle İftarda Buluştu - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve aileleri ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Altınsaray Davet Salonu'nda düzenlenen iftar programına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir EYT Dernek Başkanı Mustafa Kara, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, İyi Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İsmail Türk, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyeleri ile EYT'liler ve aileleri katıldı.

"HAKLARINIZI ALANA KADAR SİZLERİN YANINDA OLACAĞIZ"

Programda bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Genel Başkanımız, iktidara gelindiğinde koşulsuz olarak EYT'lilerinin hakkının verileceğini ifade etmişti. Ben de Genel Başkanımızın bu sözüne inanıyorum. Yeter ki Millet İttifakı göreve gelsin. 20 yıldır süren bu mücadele, hakların gasp edilmesinin önlenip haklarının verilmesi açısından çok önemli. Haklarınızı alana kadar sizlerin yanında olacağız. Sizlerle beraber bizler de yürüyeceğiz. Yeter ki o haklar verilsin. İftar sofrası çok değerli, çok kıymetli bir sofra. Bu sofrada önce dini vecibeler ritüeli gerçekleştirilir ardından sosyalleşme başlar. Bu akşam da bir arada olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Ramazan'ınızın hayırlı olmasını diliyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

"ÜLKENİN DAHA YAŞANABİLİR OLDUĞU GÜNLERE ERİŞELİM"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, "Sizlerle çok farklı platformlarda bir araya geliyoruz ama iftar sofralarında bir araya gelmenin keyfi bir başka. Ben herkesin Ramazan'ının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah sağlıkla hep birlikte bayrama kavuşalım ve sorunların kalmadığı, ülkenin daha yaşanabilir olduğu günlere erişelim" diye konuştu.

"UMARIM SENEYE AHMET BAŞKANIMIZLA BERABER MAAŞ ALANLAR OLARAK ORUÇLARIMIZI AÇACAĞIZ"

Eskişehir EYT Dernek Başkanı Mustafa Kara, konuşmasında şunları söyledi:

"Şu anda EYT olarak iftar yapıyoruz. Umarım seneye Ahmet Başkanımızla beraber maaş alanlar olarak oruçlarımızı açacağız. Türkiye genelinde büyük bir miting yapıyoruz. 500 milyon EYT'li ile 15 Mayıs'ta Maltepe'de bir araya geleceğiz. Bizleri böyle yan yana getiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum."

"HER ZAMAN YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ise "Hepinizin Ramazan'ınızı kutlarım. İnşallah istediğiniz arzuladığınız bir bayram yaşamanızı dilerim. EYT ailesi, bu sistemin ürettiği bir kavram. Sizler de bu mağduriyetten bir araya gelmiş bir ailesiniz. 20 yıllık bu mücadelemizde biz her zamana yanınızda olduk, her zaman da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Dünyada belki de ilk defa Türkiye'de olan bir şey. Yasa eliyle hak gaspıdır. Bu durum 20 yıldır herkesin gözü önünde devam etti ve bu EYT'lilerin hakkının gaspıdır. Ben sizin mücadelenizin sonuca ulaşacağına inanıyorum" diye konuştu.

"VERDİKLERİ MÜCADELE İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İyi Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İsmail Türk de "EYT biliyorsunuz son 20 yıllık hükümet içerisinde kurulmuş bir dernek. Bunu da yaşattılar bu Türk insanına. Ben kendilerine verdikleri mücadele için gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olacaklar. Bu güzel Ramazan ayında birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın odak olduğu bu gecelerin nicelerine erişmek dileğiyle" dedi.

Öte yandan, iftar programında Başkan Ataç, EYT Dernek Başkanı Kara aracılığıyla EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmada Özüpak, EYT'lilere verdiği desteklerden ve böyle bir iftar yemeğinin düzenlenmesinden dolayı Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Program, Başkan Ataç'ın EYT'liler ve aileleriyle sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.