Tepebaşı Belediye Başkanı Ümraniye ve Çevre Köyleri Derneği ile Buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ümraniye ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Faruk Tomak ve üyeleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç, bu çerçevede Ümraniye ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Faruk Tomak ve üyeleriyle bir araya geldi. Dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Tomak, destekleri için de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç da Dernek Başkanı Tomak ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. Buluşma sonunda ise Başkan Ataç, dernek üyelerinin yaptığı geleneksel çekme helva yapımına katıldı. - ESKİŞEHİR