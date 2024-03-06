Tepebaşı Belediye Meclisi\'nde Mustafa Önder için anma töreni düzenlendi

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Tepebaşı Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantısında Şubat ayında hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Meclis Üyesi Mustafa Önder için anma töreni düzenlendi. Ardından ise 2019-2024 yılında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın başkanlığında görev yapan meclis üyelerinin isimlerinin yer aldığı duvarın açılışı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediye Mart Ayı Meclis Toplantıları, 1'inci birleşim 1'inci oturumu, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısı öncesinde Şubat ayında geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybeden CHP'li Meclis üyesi Mustafa Önder için anma töreni gerçekleştirildi. Törene Mustafa Önder'in eşinin Nuray Önder'inde katıldığı törende Başkan Ataç ve Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Önder'in oturduğu kürsüye ve fotoğrafının yer aldığı duvara karanfil bıraktı. Törende Önder için duaların edilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Meclis üyelerinin isimlerinin yer aldığı duvarın açılışı yapıldı

Toplantının ardından ise 2019-2024 döneminde Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın başkanlığında mecliste görev alan meclis üyelerinin isimlerinin yer aldığı duvarın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Başkan Ataç, "5 yıllık dönemimiz bitiyor. Bu dönemde acı kaybımız oldu. Mustafa Önder'in de isminin bu duvarda kalmasını ve hep birlikte açılışını yapalım istedik. Bütün arkadaşlarımızın isimleri var. İyi ki bu uygulamayı yapıyoruz. 1999'dan beri görev yapan tüm arkadaşlarımızın isimleri var. Güzel bir vefa örneği oldu" dedi. - ESKİŞEHİR