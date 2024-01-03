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Tepebaşı Belediyesi, 2023'te ilçeye 21 yeni park alanı kazandırdı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, 2023'te ilçeye 21 yeni park alanı kazandırdı

Tepebaşı Belediyesi, yıl boyunca yapılan çalışmalarla 22 bin 865 metrekarelik 21 yeni park alanı kazandırarak kent halkının hizmetine sundu. Ayrıca 7 adet park da yenilenerek kent halkının kullanımına açıldı. Tepebaşı ilçesindeki toplam park alanı 2 milyon 429 bin 329 metrekareye ulaştı. Başkan Ahmet Ataç, yeşil alan çalışmalarının başarıya ulaştığını belirterek, vatandaşların parklarla ilgili geri dönüşlerinin olumlu olduğunu söyledi.

Tepebaşı Belediyesi, 2023\'te ilçeye 21 yeni park alanı kazandırdı
03.01.2024 - 17:08,
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Tepebaşı Belediyesi, 2023'te ilçeye 22 bin 865 metrekarelik 21 yeni park alanı kazandırılarak kent halkının hizmetine sundu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yıl boyunca yapılan çalışmalar ile 22 bin 865 metrekarelik 21 yeni park kente kazandırıldı. Öte yandan 50 bin 41 metrekare alana sahip 7 adet park da yenilenerek kent halkının hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışmalar sonucunda Tepebaşı ilçesindeki toplam park alanı da 2 milyon 429 bin 329 metrekareye ulaştı.

BAŞKAN ATAÇ: "YEŞİLLER İÇİNDE BİR KENT HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Tepebaşı'nda gerçekleştirilen yeşil alan çalışmalarının başarıya ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. 2023'te 22 bin 865 metrekarelik 21 yeni parkı kent halkımızın hizmetine sunduk, 7 adet parkımızı da yeniledik. Park yapım ve yenileme çalışmalarında son bir yıl içinde 23 adet spor aletinin montajını yaptık. Muhtelif mahallelerimizde 1 adet basketbol, 1 adet futbol, 1 adet voleybol sahası olacak şekilde 3 adet spor sahası yaptık. Park yapım çalışmaları kapsamında 1 adet 358 metrekarelik bisiklet parkuru Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile Samimi Sokak Parkı'nda vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge oldu, bunun için çok mutluyum."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi, 2023'te ilçeye 21 yeni park alanı kazandırdı - Son Dakika
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