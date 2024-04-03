Tepebaşı Belediyesi Çukurhisar Mahallesi'nde Sokak İftarı Düzenledi

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Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayı dolayısıyla Çukurhisar Mahallesi'nde düzenlediği sokak iftarında, bin 200 vatandaş bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Çukurhisar Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarında bin 200 vatandaş, paylaşmanın ve bir arada oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. İftara yeniden Tepebaşı Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ataç da katıldı.

İftar sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, "Ramazan'ınız hayırlı olsun. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Bugün yine çok kalabalık bir iftar sofrasında bir aradayız, bu bizi çok mutlu ediyor. Şehrimizin birlik ve beraberliği de her zaman olduğu gibi artarak devam ediyor. Bizleri her konuda yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı kutluyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.