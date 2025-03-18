Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi 1339 Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi 1339 Kişiye Hizmet Verdi

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi 1339 Kişiye Hizmet Verdi

Tepebaşı Belediyesi'nin Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet veren Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, açıldığı günden bu yana 1339 kişiye terapi hizmeti sundu. Merkez, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yelpazede dil ve konuşma bozuklukları tedavi ediyor.

18.03.2025 14:06  Güncelleme: 14:08
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Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde açıldığı günden bugüne kadar bin 339 kişiye hizmet verildi.

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla tedaviye başlanıyor. Merkezden, iki buçuk yaş itibariyle çocuk, ergen, yetişkin ve ihtiyaç duyan herkes faydalanabiliyor. Haftada bir gün 40 dakika süren seanslarla hizmet veren merkezden açıldığı 2023 Mayıs ayından bugüne kadar bin 339 kişi yararlandı. Ayrıca merkezde görev yapan terapistler haftanın belirli bir günü Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Alzheimer Konukevi'ne giderek buradaki hastalarla da görüşme sağlıyor. Ön görüşme sonrası uygun olan hastalara tedavi uygulanıyor. Hizmet alan vatandaşlar, merkezden memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi 1339 Kişiye Hizmet Verdi - Son Dakika
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