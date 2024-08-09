Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nden 627 kişi hizmet aldı - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nden 627 kişi hizmet aldı

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi\'nden 627 kişi hizmet aldı

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde uzman terapistler eşliğinde konuşma ve dil bozukluklarına yönelik tedaviler uygulanıyor. Ayrıca merkezde görev yapan terapistler Alzheimer Konukevi'nde de hastalarla görüşme sağlıyor.

09.08.2024 12:36  Güncelleme: 12:37
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Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, açıldığı günden bugüne kadar 627 kişi hizmet aldı.

Tepebaşı Belediyesi bölge halkına her alanda hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla tedaviye başlanıyor. Haftada bir gün 40 dakika süren seanslarla hizmet veren merkezden açıldığı 2023 Mayıs ayından bugüne kadar 627 kişi yararlandı.

Ayrıca merkezde görev yapan terapistler haftanın belirli bir günü Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Alzheimer Konukevi'ne giderek buradaki hastalarla da görüşme sağlıyor. Ön görüşme sonrası uygun olan hastalara tedavi uygulanıyor.

Hizmet alan vatandaşlar, merkezden memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. Randevu sistemi ile hizmet veren merkezden iki buçuk yaş itibariyle çocuk, ergen, yetişkin ve ihtiyaç duyan herkes faydalanabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nden 627 kişi hizmet aldı - Son Dakika

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