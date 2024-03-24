Tepebaşı Belediyesi Dünya Saati etkinliğine destek verdi

Yerel

Tepebaşı Belediyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) iklim krizine dikkati çekmek amacıyla sürdürdüğü "Dünya Saati" etkinliğine her yıl olduğu gibi bu yıl da destek vererek, belediye binasının ışıklarını bir saatliğine kapattı.

Tepebaşı Belediyesi, dünyanın en büyük çevre ekinliklerinden biri olarak öne çıkan Dünya Saati etkinliğine her yıl olduğu gibi destek olmayı sürdürdü. İklim değişikliği sorununa dikkati çekmek amacıyla "Dünyaİçin1SaatVer" etiketi ile dün akşam gerçekleştirilen etkinlikte; 20.30-21.30 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nın aydınlatmaları bir saat süreyle kapatıldı.

Yüzlerce kentte, milyonlarca insanın bir saatliğine ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkati çektiği etkinlik, 2007 yılında Avustralya'da başladı. WWF- Türkiye'nin organizasyonunda gerçekleşen Türkiye'deki Dünya Saati etkinliğine, Tepebaşı Belediyesi her yıl kurumsal olarak katılım sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi, çevreye ve insan sağlığına karşı duyarlı uygulamaları ve ürettiği projelerle gösterdiği önderliğini, bu uygulamada da devam ettirerek, WWF'nin yürüttüğü etkinliğe katılan ilk belediyeler arasında yer alıyor.