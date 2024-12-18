Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Zihinsel Engelli Bireylere Destek Oluyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Zihinsel Engelli Bireylere Destek Oluyor

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Zihinsel Engelli Bireylere Destek Oluyor

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi tarafından kurulan Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel engelli bireylerin topluma katılımını sağlamak amacıyla çeşitli eğitimler sunmakta. Merkez, 2009'dan bu yana 275 özel bireye hizmet veriyor ve önemli başarılar elde ediyor.

18.12.2024 14:38  Güncelleme: 14:41
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Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi tarafından, zihinsel engelli bireylerin topluma dahil olması ve kendilerini geliştirmeleri için 'Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, Başkan Ahmet Ataç'ın önderliğinde engelli bireyler ve ailelerinin hayatlarına dokunan projelerine devam ediyor. Bu çerçevede, 'Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi' yüzlerce özel bireye kapılarını açtı. 18-70 yaş arası özel bireylerin güvenle sosyal hayata katılmalarına katkı sunmak için 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren merkezden bugüne kadar 275 kişi faydalandı. Sevgi dolu bir ortamda sanatın birçok dalında ücretsiz atölye eğitimleri alan ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için de hazırlanan özel bireyler, özgüvenli ve mutlu bireyler olarak hayata katılıyor. Merkezde bugüne kadar 4 özel birey EKPSS'yi kazanma başarısı gösterirken, 2 birey memur oldu ve 3 birey de özel sektörlerde istihdam edildi.

Birçok eğitim imkanı sunulan merkezde sosyal hayata katılıyorlar

Merkezden şu anda faydalanan 12 birey bulunurken; öğrenciler matematik, Türkçe ve genel kültür gibi dersler ile EKPSS için de hazırlanıyor. Öz bakım beceri eğitimi ile bireyler sosyal hayatta ötekileştirilmemeleri için destekleniyor. Merkezden yararlanan öğrenciler için uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler arasında günlük yaşam beceri eğitimi, sanat dersleri, resim, taş boyama, kumaş boyama, ahşap boyama, ahşap dağlama, geleneksel ve modern dokuma, mozaik gibi kurslar yer alıyor. Özel bireyler ayrıca atık materyallerden yeni dekoratif ürünler üretmeyi de öğreniyor. Tamamen ücretsiz olan merkezde eğitim alan özel bireylerin ulaşımları da eğitmen eşliğinde Tepebaşı Belediyesi tarafından karşılanıyor. Merkezden yararlanan bireyler ve aileleri de memnuniyetlerini ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

"Burada hem sanat öğreniyorum hem de sınava hazırlanıyorum"

Merkezden faydalanan bireyler arasından olan Engin Karatay, "Burada hem sanat öğreniyorum hem de sınava hazırlanıyorum. Bu merkezde matematiği sevdim. Burada resim de yapıyorum, farklı şeyler öğreniyorum. Burayı herkese öneririm. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a da teşekkür ediyorum. Burada vaktim çok iyi geçiyor. Matematik dersine giriyorum, resim yapıyorum. Burayı çok seviyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a sevgilerimi sunuyorum" dedi.

"Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim"

EKPSS'ye hazırlık sürecinden bahseden Hilal Seydan ise, "Matematik ve Türkçe derslerine giriyorum, EKPSS'ye hazırlanıyorum. Bu merkezi çok seviyorum, buraya geldiğim için mutluyum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, Zihinsel Engelli Bireylere Destek Oluyor - Son Dakika

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