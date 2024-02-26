Tepebaşı Belediyesi, Hüsniye-Recep Uçkan Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi\'nin açılışını yapıyor

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Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 6'ncısı hizmete giren Hüsniye-Recep Uçkan Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi'nin resmi açılışını, 28 Şubat Çarşamba günü yapacak. Merkez açılışının ardından Fevzi Çakmak Belde Evi ve Deneyimli Kafe'nin de temeli atılacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışın en büyük örneklerinden olan Belde Evi, Deneyimli Kafe ve Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri'ne bir yenisi daha ekleniyor. Yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan Hüsniye-Recep Uçkan Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi açılıyor. Açılışın ardından Fevzi Çakmak Belde Evi ve Deneyimli Kafe'nin de temeli atılacak.

Hüsniye-Recep Uçkan Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi'nin açılış töreni, 28 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da Fevzi Çakmak Mahallesi Kenan Sokak No 125/A (Limon Eczanesi karşısı) adresinde gerçekleşecek.

Açılış ve temel atma törenine tüm Eskişehirlileri davet eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı'nda herkes için eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Erken Çocukluk Eğitim Merkezi açılışımıza ve Belde Evi ile Deneyimli Kafe'mizin temel atma törenine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.