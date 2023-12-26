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Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor. Aralık ayı çalışmaları kapsamında çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Program kapsamında izcilik marşları pekiştirildi, düğüm atma teknikleri öğretildi ve yılbaşı kartları tasarlandı. Ayrıca ekip bilinci kazandırma, yetenekleri keşfetme ve yaşayarak öğrenme amaçlanıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşmak için telefon numarası: 0 (222) 211 40 00 / 3353.

Tepebaşı Belediyesi İklim İzcileri Programı
26.12.2023 - 13:16,
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Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar izciliği ve doğayı öğrenmeye devam ediyor. Aralık ayı çalışmaları kapsamında çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlenen eğitimde Aralık ayı çalışmaları dolu dolu geçti. Aralık ayının çalışmaları kapsamında izcilik marşları pekiştirildi, izcilik selamı ipten çeşitli tekniklerle düğüm atma öğretildi. Ayrıca minik izciler, dönüştürülmüş kağıtlar ile hayal güçlerini kullanarak yılbaşı kartlarını tasarlayıp yeni yıl mesajlarını kartlarına yazdı.

Temel izcilik çalışmaları ile ekip bilincinin kazandırılması ve çocukların yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek, geziler ve kamplar ile çocukların yaşayarak öğrenmesini sağlamak da programın amaçları arasında yer alıyor. Yarışmalar ve oyunlar ile bedensel, ruhsal aktiviteler düzenlenecek olan program kapsamında, her ayın ilk 2 pazar günü izcilik, son 2 pazar günü ise iklim ve çevreye yönelik eğitimler, atölyeler, teknik geziler gerçekleştirilecek.

Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 211 40 00/ 3353 numaralı telefonlardan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA
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