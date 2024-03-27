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Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde hayata geçirdiği 'Tepebaşı İklim Sözcüleri' programı ile düzenlenen 'Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri'nin 4'üncüsü gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Tepebaşı inşa etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi'nin 'Tepebaşı İklim Sözcüleri' programı çerçevesinde, 'Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri-4' düzenlenecek. Eğitim çerçevesinde 'İklim Okuryazarlık & Çevre' ele alınacak. Konularında uzman isimlerin katılacağı eğitimde birçok konuda sunum ve çalışma yapılacak.

Eğitim, 5 Nisan Cuma günü ve 6 Nisan Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirilecek. Dışarıdan katılımların kontenjan ile sınırlı olduğunu belirten yetkililer, eğitime katılmak isteyenlerin afişte yer alan QR Kodu okutarak başvuru formuna ulaşabileceklerini bildirdi. - ESKİŞEHİR