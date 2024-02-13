Tepebaşı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Maaş İyileştirme Protokolü İmzalandı

Tepebaşı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarını iyileştirmeyi kapsayan ek protokol imzalandı. Protokol ile kadrolu işçilerin maaşlarında ortalama yüzde 65 oranında artış yapıldı. En düşük kadrolu işçi ücreti 37 bin TL oldu.
Tepebaşı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında maaşlarda iyileştirme protokolü imzalandı. Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Kemal Azak, Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya, Şube Mali Sekreteri Mahsuni Ilgın ve işçiler katıldı.
Maaşlarda iyileştirmeyi kapsayan ek protokol hakkında bir değerlendirmede bulunan Şube Başkanı Azak, şunları söyledi:
"Bildiğiniz üzere Temmuz 2023-Temmuz 2025 arası 2 yıllık bir toplu iş sözleşmesi yapmıştık. Tabii bu süreçte hem TÜİK enflasyonunun gerçek enflasyonu yansıtmadığı hem de işçi arkadaşlarımızın alım gücünün düştüğüne şahit olduk. Başkanımız bize hiçbir zaman kapısını kapatmadı, imkanlar dahilinde en iyisi için ince eledi, sık dokudu. Bugün geldiğimiz noktada Başkanımızın sayesinde, işçiye bakış açısı ve emeğe verdiği değer ile yüzde 65 oranında refah payı oluştu. Belediye İş Sendikası olarak, kim emekten yanaysa her zaman baş tacı yaparız. Başkanıma ve yardımcılarına, bu sözleşmeye destek oldukları için teşekkür ediyorum. Belediyemiz ve işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Başkan Ataç ise şunları kaydetti:
"Sizin hayat standartlarınızı bir nebze daha iyi yapabilir miyiz diye böyle bir protokol yapıyoruz. 1999'dan bu yana geçen zaman çok kıymetli, o zamanlar küçücük bir belediyeydik. Tepebaşı da mütevazı bir kasaba durumundaydı. Geçen 20 yıl zarfında çok şey değişti, Allah'a şükür bölgemiz Türkiye'de parmakla gösterilen bir ilçe haline geldi. 30 ilden büyük bir ilçe Tepebaşı'mız. Bunda hepimizin emeği, alın teri var. Çalışanı, emekçisi, sendikası, başkanı ile el ele verip bugünlere geldik. Biz de belediye çalışanıyız, sizin yanınızdayız her zaman. 1999'dan beri hiç farklı bir gözle bakmadık. Hem insanlığı bir arada tutarak hem de belediyeciliği en düzgün, dürüst şekilde bugünlere kadar geldik. Bugün de bu sözleşmeyi imzalayacağız. Öyle bir enflasyon var ki bugün maaşınız 100 bin TL olsa, 15 gün sonra o 100 bin TL'nin büyük bir kısmı eriyecek. Her şeyin fiyatı artıyor. Markette de artıyor, bakın akşam akaryakıta 2,5 TL'ye yakın zam geldi. Bu nereye kadar gidecek, kimse bilemiyor. Bu seçimden sonra da iktidar partisi enflasyonu çözemeyecek. Elimizden geldiği kadar burada dayanışma içinde olacağız, görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine belediyemizi, Tepebaşı'mızı ve Eskişehir'imizi en iyi noktaya getireceğiz. Bugün imzalayacağımız ek protokol sizlere yüzde 65'lik bir artış sağlayacak. Keşke yüzde 100 verebilsek, bütçemizin el verdiği ölçüde iyileştirme sağlıyoruz. En düşük maaşımız 37 bin TL olacak. Bütün emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."
Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Azak, protokol metnini imzaladı. İmzalanan ek protokol ile kadrolu işçilerin maaşlarına ortalama yüzde 65 oranında iyileştirme sağlandı ve en düşük kadrolu işçi ücreti 37 bin TL oldu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Özerman'dan geriye, 2022 kasım ayında Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleri hafızalarda kaldı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
ABD'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 3.1'e inmesine rağmen, yüzde 2.9 olan tahminlerin üzerinde geldi. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, piyasa tahminlerini yanılttı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek tahminleri aştı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Son Dakika › Yerel › Tepebaşı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Maaş İyileştirme Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?