Tepebaşı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Maaş İyileştirme Protokolü İmzalandı

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Tepebaşı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarını iyileştirmeyi kapsayan ek protokol imzalandı. Protokol ile kadrolu işçilerin maaşlarında ortalama yüzde 65 oranında artış yapıldı. En düşük kadrolu işçi ücreti 37 bin TL oldu.

Tepebaşı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında maaşlarda iyileştirme protokolü imzalandı. Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Kemal Azak, Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya, Şube Mali Sekreteri Mahsuni Ilgın ve işçiler katıldı.

Maaşlarda iyileştirmeyi kapsayan ek protokol hakkında bir değerlendirmede bulunan Şube Başkanı Azak, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere Temmuz 2023-Temmuz 2025 arası 2 yıllık bir toplu iş sözleşmesi yapmıştık. Tabii bu süreçte hem TÜİK enflasyonunun gerçek enflasyonu yansıtmadığı hem de işçi arkadaşlarımızın alım gücünün düştüğüne şahit olduk. Başkanımız bize hiçbir zaman kapısını kapatmadı, imkanlar dahilinde en iyisi için ince eledi, sık dokudu. Bugün geldiğimiz noktada Başkanımızın sayesinde, işçiye bakış açısı ve emeğe verdiği değer ile yüzde 65 oranında refah payı oluştu. Belediye İş Sendikası olarak, kim emekten yanaysa her zaman baş tacı yaparız. Başkanıma ve yardımcılarına, bu sözleşmeye destek oldukları için teşekkür ediyorum. Belediyemiz ve işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Ataç ise şunları kaydetti:

"Sizin hayat standartlarınızı bir nebze daha iyi yapabilir miyiz diye böyle bir protokol yapıyoruz. 1999'dan bu yana geçen zaman çok kıymetli, o zamanlar küçücük bir belediyeydik. Tepebaşı da mütevazı bir kasaba durumundaydı. Geçen 20 yıl zarfında çok şey değişti, Allah'a şükür bölgemiz Türkiye'de parmakla gösterilen bir ilçe haline geldi. 30 ilden büyük bir ilçe Tepebaşı'mız. Bunda hepimizin emeği, alın teri var. Çalışanı, emekçisi, sendikası, başkanı ile el ele verip bugünlere geldik. Biz de belediye çalışanıyız, sizin yanınızdayız her zaman. 1999'dan beri hiç farklı bir gözle bakmadık. Hem insanlığı bir arada tutarak hem de belediyeciliği en düzgün, dürüst şekilde bugünlere kadar geldik. Bugün de bu sözleşmeyi imzalayacağız. Öyle bir enflasyon var ki bugün maaşınız 100 bin TL olsa, 15 gün sonra o 100 bin TL'nin büyük bir kısmı eriyecek. Her şeyin fiyatı artıyor. Markette de artıyor, bakın akşam akaryakıta 2,5 TL'ye yakın zam geldi. Bu nereye kadar gidecek, kimse bilemiyor. Bu seçimden sonra da iktidar partisi enflasyonu çözemeyecek. Elimizden geldiği kadar burada dayanışma içinde olacağız, görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine belediyemizi, Tepebaşı'mızı ve Eskişehir'imizi en iyi noktaya getireceğiz. Bugün imzalayacağımız ek protokol sizlere yüzde 65'lik bir artış sağlayacak. Keşke yüzde 100 verebilsek, bütçemizin el verdiği ölçüde iyileştirme sağlıyoruz. En düşük maaşımız 37 bin TL olacak. Bütün emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Azak, protokol metnini imzaladı. İmzalanan ek protokol ile kadrolu işçilerin maaşlarına ortalama yüzde 65 oranında iyileştirme sağlandı ve en düşük kadrolu işçi ücreti 37 bin TL oldu.