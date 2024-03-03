Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi Açıldı

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Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi için düzenlenen açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleşti. Törende konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Belediyecilik sadece yol yapmak, çöp toplamak değildir. İnsanların ihtiyaçları artık çok farklı noktalara geldi. Bazıları yapılan işleri anlamak istemiyorlar ama gerçek belediyecilik budur. Her yaştan insanımıza değer vermek, daha iyi şartlarda yaşatabilmek, şehri bu şekilde yönetebilmek çok önemli" dedi.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nin açılış töreni, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Özöğüt ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Etkinlik, Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden oluşan Eko-Şov Ritim Grubu ve Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerinin bir araya geldiği Deneyimliler THM Korosu'nun dinletileri ile başladı. Daha sonra konuşmalara geçilen programda Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri Ayhan Tunçer, Turgut Atabay ve Abdullah Aköz söz alarak duygularını paylaştı.

"Burada kendi evimizden daha rahatız"

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakini Ayhan Tunçer, "Ben, evimizin en yaşlısıyım ve 95 yaşındayım. Bize bu güzel evde yaşamayı hediye eden, yaşam evimizi bize bağışlayan Metin Özöğüt'ün ruhu şad olsun, tüm ailesi sağlıkla yaşasın. Kendilerine teşekkürler ediyoruz. Evimiz bizi her şeyden koruyan bir yer. Burada kendi evimizden daha rahatız. Artık kendime yetemeyince buraya gelmeye karar verdim, 8 aydır buradayım. Bu ev beni eski hayatıma döndürdü. Müzik, spor, resim, gezi etkinliklerimiz var. Ben evden çıkamayan bir insandım, gençlik hayatıma döndüm burada" dedi.

"Kanser hastasıydım, hastalığımı burada yendim"

Abdullah Aköz ise merkezden duyduğu memnuniyeti belirtirken, "Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Ataç Bey ve Özöğüt ailesine saygılarımı sunuyorum. İlk geldiğimde tedirgindim. Kanser hastasıydım, hastalığımı burada yendim. Buna vesile olan doktorlarımıza ve sağlık ekibimize minnettarım. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" diye konuştu.

"Büyüklerimizle yakından ilgileniyoruz"

Daha sonra konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da "Büyüklerimizin konuşmalarından sonra söylenecek çok da şey yok. Burası demek ki hayat uzatıyor, insanlarımıza hayat veriyor. Bir hekim olarak o kadar mutluyum ki anlatamam. Metin Özöğüt Ağabey'i çok iyi tanırdım, dostluğumuz vardı. Kendisini kaybettikten sonra oğlu Mustafa Kemal bir gün beni ziyaret ederek, babasıyla ilgili böyle bir yardım yapmak istediklerini söyledi. Bu bambaşka bir proje oldu, Yaşam Köyü'ndeki Alzheimer Konuk Evi ve Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evimizden edindiğimiz tecrübe ile projeyi bugünlere getirdik. Özöğüt ailesine burada kalan güzel insanlar ve kendi şahsım adına teşekkür ediyorum. Burada sadece istirahat değil, büyüklerimize yeni bir yaşam verilmesi çok önemli. Sağlık, sosyalleşme, müzik, sanat faaliyetleri gibi bir organizasyonumuz var. Ayrıca sağlık ekibimiz var, değerli büyüklerimizle çok yakından ilgileniyoruz. Buranın da parmakla gösterilmesini istiyorum. Bakın, burası pandemi esnasında yapıldı. Tepebaşı Belediyesi covid döneminde boş durmadı ve böyle bir tesisi Eskişehir'e kazandırdı" dedi.

"Gerçek belediyecilik budur"

Başkan Ataç daha sonra belediyecilikte sosyal projelerin önemine vurgu yaparak, "Belediyecilik, sadece yol yapmak, çöp toplamak değildir. İnsanların ihtiyaçları artık çok farklı noktalara geldi. Bazıları yapılan işleri anlamak istemiyorlar ama gerçek belediyecilik budur. Her yaştan insanımıza, bebeklikten deneyimli döneme kadar, değer vermek, daha iyi şartlarda yaşatabilmek, şehri bu şekilde yönetebilmek çok önemli. Bugün Eskişehir parmakla gösteriliyorsa, altında yatan bu projelerdir. Belediye başkanları insana dokunmayı çok sever, doğrudur. Ama insana dokunan proje olursa o çok daha başkadır. İşte bu proje, insana dokunan bir proje. İyi ki bu projeyi yapmışız. İyi ki Özöğüt ailesi gibi güzel dostlarımız var. Burası çok örnek oldu, bugün hala insanlarımız gelip Tepebaşı'na bu şekilde bağış yapmak istiyor, bu da bizleri yüceltiyor" sözlerini kullandı.

Daha sonra Özöğüt ailesi mensupları da söz alarak Tepebaşı Belediyesi'ne ve Başkan Ataç'a hayata geçirilen merkezden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç da Özöğüt ailesi tarafından inşaat giderleri karşılanan merkeze katkılarından dolayı aile fertlerine plaket takdim etti. Konuşmaların ardından Metin Özöğüt Yaşam Merkezi açılış kurdelesi, katılımcılar tarafından kesildi. - ESKİŞEHİR