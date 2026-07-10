TMMOB Eskişehir İkk'dan Belediye Mühendislerinin Darbedilmesine Protesto: "Faillerden Hesap Sorulmalı" - Son Dakika
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TMMOB Eskişehir İkk'dan Belediye Mühendislerinin Darbedilmesine Protesto: "Faillerden Hesap Sorulmalı"

10.07.2026 18:25  Güncelleme: 19:06
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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde görevli mühendis ve teknik personele yönelik saldırı, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu tarafından protesto edildi. İKK Sekreteri Betül Hacımusalar, saldırının faillerinin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan mühendis ve teknik personelin, bir müteahhidin yakınları tarafından darbedilmesi TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından protesto edildi. İKK Sekreteri Sekreteri Betül Hacımusalar, saldırının faillerinin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Betül Hacımusalar, Tepebaşı Belediyesi önünde yaptığı basın açıklamasıyla belediyede görevli mühendis ve teknik ekibe yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Hacımusalar, faillerden hesap sorulmasını gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kamu emekçilerine yönelik şiddetin gerçek sorumlusu, bu şiddeti besleyen sistemdir. Tepebaşı Belediyesi'nde görevini yerine getirmekte olan kamu emekçisi meslektaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı öfkeyle kınıyoruz. Bu saldırı, tek bir bireyin öfkesiyle açıklanabilecek münferit bir olay değildir. Kamu emekçilerine yönelik şiddet; kamu hizmetlerinin ticarileştirildiği, emeğin değersizleştirildiği, halkın idareye olan güveninin bilinçli biçimde aşındırıldığı bir düzenin ürünüdür. Yurttaşı emekçiye, emekçiyi yurttaşa düşman gösteren bu çürümüş sistem, bugün meslektaşlarımıza yönelik fiziksel şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır."

Son yıllarda kamu emekçilerine yönelik saldırıların sistematik biçimde artması tesadüf değildir. Bu tablo; çalışma barışını hedef alan, kamu hizmetini işlevsizleştiren, emekçilerin can güvenliğini hiçe sayan bir siyasi iradenin doğrudan sonucudur. Emekçilerin güvenliğini sağlayacak yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyen, caydırıcı yaptırımları uygulamayan, kamu kurumlarını güvenliksiz bırakan idareler bu şiddetin ortağıdır. Söz vermek yetmez; hesap sorulmalıdır. 'Ya istediğimi yaparsınız ya da zorla ve şiddet uygulayarak yaptırırım" anlayışıyla bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin hukuk önünde hak ettikleri cezayı gecikmeksizin almaları, sürecin hiçbir ayrıcalığa ve hiçbir müdahaleye izin verilmeden titizlikle yürütülmesi en temel ve vazgeçilmez talebimizdir."

Kaynak: ANKA

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Yerel Haberler, Eskişehir, Politika, 3. Sayfa, Yargı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TMMOB Eskişehir İkk'dan Belediye Mühendislerinin Darbedilmesine Protesto: 'Faillerden Hesap Sorulmalı' - Son Dakika

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