Tepebaşı Belediyesi\'nden Çocuklara Afet Farkındalık Eğitimi

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Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklara afet farkındalık eğitimi verildi.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla düzenlenen "İklim İzcileri" programı sürüyor. Çocuklarda özgüven, sorumluluk duygusu, liderlik, takım çalışması gibi becerilerin geliştirilmesinin hedeflendiği program, Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı'nda düzenleniyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen programda minik izcilere afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitim öncesinde çocuklar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu. Ardından Tepebaşı Belediyesi bünyesinde kurulan Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Birimi tarafından izcilere, başta deprem olmak üzere yaşanabilecek doğal afet durumunda neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler verildi. Ayrıca ilk yardımın öneminden de bahsedildi. - ESKİŞEHİR