Tepebaşı Belediyesi\'nden özel bireylerin eserlerinden oluşan sergi

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Tepebaşı Belediyesi merkezlerinde eğitim alan özel bireylerin el emeği ile ürettiği eserler, "Farklı Benzerlikler" adlı sergi ile beğeniye sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde eğitim alan özel bireyler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları açtıkları sergi ile taçlandırdı. Belediyenin Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Melih Savaş Yaşam Köyü Hobi Atölyesi ve Gökkuşağı Kafe 1-2 merkezlerinde eğitim alan 55 bireyin eserlerinden oluşan "Farklı Benzerlikler" sergisi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı. Açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi, belediye meclis üyeleri, eğitmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi ile davetliler salonu gezerek eserleri inceledi. Başkan Ataç da sergi hakkında bilgiler alırken resim, tuval, ahşap, dokuma, Taş boyama, Kumaş boyama, Hasır ip, dekoratif ürünler, Atık kağıttan sepet, Atık kağıttan Afrikalı kızlar, Makrome, Atık kumaş çanta, cüzdan, mum gibi ürünleri inceleyerek öğrencileri tebrik etti.

"Sadece ve sadece sevgi var"

Törende bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Engelli bireylerimiz için kapsamlı projeler yapıyoruz. Merkezlerimizden faydalanan bireyler hem sosyal hem de iş hayatında kendilerini ifade edebiliyor. Ailelerimiz çok rahat ettiler. Çocuklarının nereye gittiğini, ne yaptığını çok iyi biliyorlar. Karşılaştığımızda 7-8 aydır evden çıkamayan anne, babalar çocuklarımızla bir hayat geçiriyordu. Çok sıkıntılı bir durumdu tabi, bize katılan çocuklarımızın aileleri de rahatladı, özgür oldular. Gençlerimiz de çalışma hayatına girdiler, para kazanmaya başladılar. Artık ülkesine yararlı insanlar olarak gelişiyorlar. En son bir kardeşimiz daha organizedeki merkezimizden bir fabrikaya geçmiş. Bana ve Nadir Küpeli'ye de duygu dolu bir mektup geldi. Bunlar oldukça sevincimiz, mutluluğumuz artıyor. Bu kardeşlerimiz çok kıymetli varlıklar. Hep söylerim; kafalarının arkasında hiçbir kötülük yok sadece ve sadece sevgi var. Onlarla duygusal olmak da güzel bir şey. Türkiye'de bizim gibi kapsamlı proje yapan çok az. Uygulamalarımızı Türkiye genelinde yaygınlaştırabilirsek, farkındalığını artırabilirsek, bu özel kardeşlerimizin insanların arasına karışıp başarılı olmaları her zaman idealimiz. Diliyorum bundan sonra da iyi şeyler olsun" sözlerini kullandı.

Sergide eserlerden elde edilecek gelir, özel bireylere malzeme alımında kullanılacak. Farklı Benzerlikler sergisi, 12 Mayıs tarihine kadar Atila Özer Karikatürlü Ev'de görülebilecek. - ESKİŞEHİR