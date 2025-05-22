Tepebaşı Belediyesi\'nden Personellere Afet Farkındalık Eğitimi

Tepebaşı Belediyesi tarafından personele yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, doğal afetler anında nasıl hareket edileceği konusunda vatandaşlarını bilgilendirmeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş birliği ile personele yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi. Meclis Salonu'nda gerçekleşen ve Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibi tarafından verilen eğitimde, afet toplanma alanlarının nereler olduğu, temel ilkyardım eğitimi ve deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından, Tepebaşı bölgesinde bulunan mahallelerde ve talep eden okullarda da afet farkındalık eğitimlerinin devam ettiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR