Tepebaşı Belediyesi'nden Temizlik Denetimi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden Temizlik Denetimi

Tepebaşı Belediyesi\'nden Temizlik Denetimi

Tepebaşı Belediyesi zabıta ekipleri, 'Temiz şehir, sağlıklı bir gelecek için el ele!' sloganıyla ilçede denetim gerçekleştirerek, Kabahatler Kanunu hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

06.02.2025 14:53  Güncelleme: 14:55
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Tepebaşı Belediyesi zabıta ekipleri 'Temiz şehir, sağlıklı bir gelecek için el ele!' sloganıyla alınan ortak karar doğrultusunda denetim gerçekleştirdi. Ekipler yapılan denetimde, vatandaşları 'Kabahatler Kanunu' hakkında bilgilendirdi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 'Daha temiz bir Eskişehir' için harekete geçti. Alınan ortak karar doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimde, yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atanlarla ilgili idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Ayrıca ekipler, Kabahatler Kanunu hakkında da vatandaşa bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nden Temizlik Denetimi - Son Dakika

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