Tepebaşı Belediyesi\'nden Temizlik Denetimi

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Tepebaşı Belediyesi zabıta ekipleri 'Temiz şehir, sağlıklı bir gelecek için el ele!' sloganıyla alınan ortak karar doğrultusunda denetim gerçekleştirdi. Ekipler yapılan denetimde, vatandaşları 'Kabahatler Kanunu' hakkında bilgilendirdi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 'Daha temiz bir Eskişehir' için harekete geçti. Alınan ortak karar doğrultusunda Tepebaşı Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimde, yerlere tüküren, çöp, sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri atıkları çöp kutuları yerine yerlere atanlarla ilgili idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Ayrıca ekipler, Kabahatler Kanunu hakkında da vatandaşa bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti. - ESKİŞEHİR