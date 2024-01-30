Tepebaşı Belediyesi\'nden Yetişkinlere Bahar Dönemi Aikido Kursu

Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde yetişkinler için düzenlenecek bahar dönemi aikido kurs kayıtları başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, kent halkını spor ile buluşturmayı sürdürüyor. Yetişkinler için bahar dönemi aikido kurs kayıtları başlıyor. Kayıt bırakma tarihi 31 Ocak-05 Şubat arasında gerçekleştirilecek. Kayıt taleplerinin alınmasının ardından eğitime 6 Şubat'ta başlanacak. Dersler Salı ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün, saat 18.00-19.00 arasında düzenlenecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu kursa kayıt olmak isteyenler Ertuğrulgazi Mahallesi Alpar Sokak'ta hizmet veren Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'ne başvurabiliyor. - ESKİŞEHİR