Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor

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Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında "İftarımızı Paylaşalım" sloganıyla, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sofralarına sıcak yemek ulaştırıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, bugüne kadar olduğu gibi Ramazan ayında da sıcak yemek hizmetini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde, sıcak yemek yardımı yapılıyor. Hazırlanan yemekler yine Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları söyledi:

"Rahmet ve bereket ayı Ramazan'a kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Paylaşma ve yardımlaşma duygularını yoğun olarak yaşadığımız bu mübarek ayın İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tepebaşı ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olarak yardımlarını ileten duyarlı tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Bereketi paylaşmanın verdiği huzuru Tepebaşı'nda hissediyoruz."

Nihal-İsmail Akçura Aşevi'nin faaliyetleri hakkında bilgi almak ve faaliyetlerine destek olmak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.