Tepebaşı Belediyesi\'nin Filistin\'in Salfeet Belediyesi ile kardeşlik bağı sürüyor

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Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş şehri Filistin'in Salfeet Belediyesi, bir heyet ile Eskişehir'e geldi.

Tepebaşı Belediyesi'nin dünyanın farklı ülkelerindeki kardeş kentleri ile temasları devam ediyor. Bu kapsamda Eylül 2018'de imzalanan protokol ile kardeşlik bağı kurulan Filistin'in Salfeet Belediyesi ile de karşılıklı ziyaretler sürüyor. Son olarak Salfeet Belediye Başkanı Abdul Karim Al-Zubaidi, Halkla İlişkiler Direktörü Ahmad William, Marayta ve Filistin El Fetih Genel Sekreteri Murat El Mühendis, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti.

"Tecrübeleriniz bizim için önemli"

Al-Zubaidi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yüksek teveccüh ile tekrar Başkanlığa seçilen başkan Ataç'ı tebrik ederek, "Tepebaşı Belediyesi ile aramızdaki projeleri güçlendirmek ve daha fazla iş birliği yapmak için geldik. Sizin tecrübeleriniz bizim için çok önemli. Bu iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz. Başkanımızı da tebrik ediyorum" dedi.

"Projeler hayata geçireceğiz"

Başkan Ataç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bugün çok mutuyum. Filistin'deki dostlarımızı sağ salim görmek beni mutlu etti. Bu hadiseler Filistin'deki savaş hali sakinlediği zaman Filistin'i tekrar ziyaret edeceğim. Başkanın bugün beni ziyaret etmesi çok duygulandırdı. Önümüzdeki dönemlerde daha sık birlikte olacağız ve bazı projeleri birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR