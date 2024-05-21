Tepebaşı Belediyesi Özel Bireylere Adaptif Binicilik Eğitimleri Sunuyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Özel Bireylere Adaptif Binicilik Eğitimleri Sunuyor

Tepebaşı Belediyesi Özel Bireylere Adaptif Binicilik Eğitimleri Sunuyor

Tepebaşı Belediyesi, özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimlerine devam ediyor. Ata binmenin keyfini yaşayan özel bireylerin kas gelişimine olumlu katkı sağlanırken aileler de memnuniyetini belirtiyor.

21.05.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
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Tepebaşı Belediyesi, özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimlerine devam ediyor. Ata binmenin keyfini yaşayan özel bireylerin kas gelişimine olumlu katkı sağlanırken aileler de memnuniyetini belirtiyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından özel bireylere yönelik düzenlenen adaptif binicilik eğitimleri sürüyor. Doğal Yaşam Merkezi'nde uzman gözetmenler eşliğinde at binen özel bireyler hem keyifli dakikalar geçiriyor hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamış oluyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmetten yararlanan özel bireyler ve aileleri çok memnun olduklarını belirtiyor.

Muhammet Ali Çoban'ın babası Şemsettin Çoban, "Muhammet Ali yaklaşık 3 yıldır buraya geliyor ve atlara biniyor. Muhammet Ali'yi Tepebaşı Belediyesi'nin diğer spor merkezlerine ve Belde Evlerindeki farklı kurslara da gönderiyoruz. Muhammet epilepsi aynı zamanda hafif düzey otizm ve hafif düzey zihinsel gibi 3 tanımız var. Muhammet Ali'nin komutlara uymada sorunları vardı. Şimdi ciddi anlamda uyum söz konusu. Gayet olumlu gelişmeler oldu, çok mutluyuz. Tepebaşı Belediyesi'nin bu konuda gayet güzel çalışmaları var. Başarılı olduğu konular var. Su sporları merkezi, Yunus Emre Spor Kompleksi, Belde Evlerindeki kurslara gidiyoruz. Oradaki çocuklarda da ciddi gelişme oluyor. Diğer ailelere de tavsiye ederim. Çocuklarını buraya rahatlıkla getirebilir. Verdikleri eğitim de gayet güzel. Tepebaşı Belediyesi bu konuda çok başarılı. Ahmet Ataç'a da çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İyi ki buradayız"

Sevgi Tuncel, "Geçen yıl 3 ay aralıksız devam ettik. İlk defa bir yaz güzel geçti. Tepebaşı Belediyesi'nin diğer merkezlerine de gidiyoruz. Ömer Hafız sporla alakalı şeyleri çok seviyor. Burası da iyi geldi. Şimdi bir şeyler söylemeye başladı. Bu nedenle çok mutluyuz, anne baba olarak. Ömer Hafız'ın konuşmasını insanlar anlayamıyordu. Şimdi Ömer Hafız'ın konuşmasının iyileşmesi bizim için çok önemli. Kendimi şanslı hissediyorum. Tepebaşı Belediye Başkanına da çok teşekkür ediyorum, böyle bir imkanı bize sunduğu için. İyi ki buradayız" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Özel Bireylere Adaptif Binicilik Eğitimleri Sunuyor - Son Dakika

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