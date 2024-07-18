Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri\'nde Yaz Kursları Başladı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri'nde ücretsiz olarak düzenlenen yaz dönemi kursları yoğun katılım ile başladı.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmet veren Yunus Emre Spor Tesisleri'nde yeni dönem kursları başladı. Tesislerde ücretsiz olarak açılan kurslar kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklar için eğitimler yer alıyor. Uzman eğitmenler tarafından yetişkinlere yönelik düzenlenen aerobik, pilates ve zumba kursları da vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 335 51 85 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.