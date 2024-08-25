Tepebaşı Belediyesi Su Jimnastiği Kursu Yaz Dönemi Kapanışını Gösteriyle Yaptı

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Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı, menisküs, skolyoz, kifoz gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen su jimnastiği kursunun yaz dönemi kapanışı muhteşem gösteriyle gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi, kent sakinlerine sağlık dolu etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri ve Su Sporları Merkezi'nde haftada 2 gün düzenlenen, 18 yaş üstü 60 kursiyerin katıldığı su jimnastiği kursunun kapanışı gerçekleşti. Kursiyerler, merkezde bulunan açık havuzda düzenlenen kapanışta hünerlerini sergiledi. Uzman eğitmenler tarafından vatandaşlara sağlıklı spor yaptırmak amacıyla düzenlenen kursa katılan kursiyerler, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR