Tepebaşı Belediyesi Ücretsiz Yemek Hizmetine 24 Şubat\'ta Yeniden Başlıyor

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Tepebaşı Belediyesi'nin, Başkan Ahmet Ataç'ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti, sömestt tatili nedeniyle verilen molanın ardından 24 Şubat'ta yeniden öğrenciler ile buluşuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için 'Gel beraber olsun sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yoğun ilgiyle devam ediyor. Öğrencilere, hafta içi her akşam Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak da akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor. Belediye yetkilileri, sömestir tatili dolayısıyla verilen molanın ardından ücretsiz yemek hizmetine 24 Şubat Pazartesi günü itibari ile devam edileceğini duyurdu. - ESKİŞEHİR