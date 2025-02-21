Tepebaşı Belediyesi Ücretsiz Yemek Hizmetine 24 Şubat'ta Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Ücretsiz Yemek Hizmetine 24 Şubat'ta Yeniden Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Ücretsiz Yemek Hizmetine 24 Şubat\'ta Yeniden Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek hizmetini sömestir tatilinin ardından 24 Şubat'ta yeniden başlatıyor. Öğrenciler, akşam yemeği için öğrenci belgesi ibraz ederek hizmetten yararlanabiliyor.

21.02.2025 14:10  Güncelleme: 14:12
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Tepebaşı Belediyesi'nin, Başkan Ahmet Ataç'ın talimatı ile üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücretsiz yemek hizmeti, sömestt tatili nedeniyle verilen molanın ardından 24 Şubat'ta yeniden öğrenciler ile buluşuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için 'Gel beraber olsun sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmeti yoğun ilgiyle devam ediyor. Öğrencilere, hafta içi her akşam Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak da akşam yemeği ücretsiz olarak sunuluyor. Nihal- İsmail Akçura Aşevi'nde uzman belediye personeli tarafından özenle pişirilen yemekler, 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. Üniversite öğrencileri, öğrenci belgesi ibraz ederek sunulan yemek ikramından faydalanabiliyor. Belediye yetkilileri, sömestir tatili dolayısıyla verilen molanın ardından ücretsiz yemek hizmetine 24 Şubat Pazartesi günü itibari ile devam edileceğini duyurdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Ücretsiz Yemek Hizmetine 24 Şubat'ta Yeniden Başlıyor - Son Dakika

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