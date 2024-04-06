Tepebaşı Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Hizmetine Ara Verdi

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Tepebaşı Belediyesi'nin, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz yemek hizmetine Ramazan Bayramı dolayısıyla ara verildi. 'Gel Beraber Olsun' sloganı ile öğrencilere sunulan ücretsiz akşam yemeği hizmeti, 15 Nisan Pazartesi günü itibariyle devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin, kentteki üniversite öğrencileri için "Gel beraber olsun" sloganı ile başlattığı ücretsiz yemek hizmetine Ramazan Bayramı dolayısıyla mola verildi.

Öğrencilere, hafta içi her akşam Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde akşam yemeği, ücretsiz olarak sunuluyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, yemek ikramının Ramazan Bayramı sonrasında devam edeceğini belirterek, "15 Nisan Pazartesi günü itibariyle ücretsiz yemek ikramımız devam edecek" açıklamasını yaptı.